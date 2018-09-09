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Milli Beka Hareketi teşkilatı ziyaretlerine devam ediyor


Ziyarette hareketin Doğu Anadolu Bölge Başkanı İbrahim Aygün, Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Selim Apohan, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Zafer, Yeşilyurt İlçe Başkan Yardımcısı ve İl Basın Danışmanı Kadir Değirmenci ile birlikte Parkometre Müdürü Resul Özbey’i ziyaret ederek Milli Beka Hareketi hakkında bilgi verdi.


Ziyarette konuşan Aygün, Malatya’da kısa süre içerisinde teşkilat olarak uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek,Özbey’e başarı diledi. Resul Özbey ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Görevlerinde başarılar diliyorum Allah utandırmasın. Hayırlı hizmetlere vesile olmalarını diliyorum" diye konuştu.

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