Milli Beka Hareketi’nden Emniyet Müdürü Ural’a ziyaret

Ömer Urhal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret bir konuşma yapan İl Başkanı Aygün, Malatya’nın huzurlu ve güvenli bir il olduğunu ifade ederek, Malatyalıların her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu söyledi. Milli Beka Hareketi’nin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ifade ederek “Milli Beka Hareketi olarak bütün teşkilatlarımızla güvenlik güçlerimizin yanındayız. Milli değerlerimizin gün yüzüne çıkarılıp gelecek nesillere taşınması için okullarda ve konferans salonlarında düzenleyeceğimiz organizasyonlarla üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Malatya’yı huzur kenti haline dönüştüren başta Emniyet Müdürümüz Dr. Ömer Urhal olmak üzere, müdürümüzün nezdinde bütün emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Urhal ise Malatya’nın birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi geçmişi son derece önemli bir il olduğunu ifade ederek “Halkımızın huzur içinde yaşaması için gerekli bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. 2018 yılında suç oranının düşmesinde arkadaşlarımızın titiz çalışmaları etkili olmuştur. Malatya halkının da bizlere yardımcı olması hasebiyle hep birlikte huzur kenti olmaya devam edeceğiz. Milli Beka Hareketi, milli olan, tarihine sahip ve bunu yeni nesillere taşıyan bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermesi bizleri memnun etmiştir. Emniyet olarak bizler de her konuda sizlerin yanındayız “ ifadelerini kullandı.

Ziyarete, İl Teşkilat Başkanı Ayhan Canpolat, İl Başkanı Danışmanı Yaşar Kıralp, İl Sekreteri Erhan Sevim, Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Ufuk Tosik, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Zafer, Yeşilyurt İlçe Teşkilat Başkanı Cengiz Yağlıcı ile Yeşilyurt ilçe Başkan yardımcısı ve basın danışmanı Kadir Değirmenci eşlik etti.