Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Darende’de

Bakan Yılmaz, burada Somuncu Baba Külliyesini ziyaret etti.

Beraberinde Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte akşam saatlerinde Darende’ye gelen Bakan Yılmaz’ı Malatya Valisi Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş karşıladı.

Bir süre Somuncu Baba Türbesi’nde dua eden Bakan Yılmaz, yaklaşık 1 saat süren ziyaretinin ardından Sivas’a hareket etti.