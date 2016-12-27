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27 Aralık 2016 17:51

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı

27 Aralık 2016 17:51

Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde Mehmet Akif Ersoy vefatının 80.yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.
İstiklal Marşının şairi, fikir ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 80.inci yıldönümü nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde anma programı düzenlendi. Anma programında çocuklar tarafından seslendirilen şiirler ve okunan yazılar duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Anma programına Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan, Kültür Merkezi İdarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
‘Çizimlerle Mehmet Akif Ersoy’ resim sergisi
Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde resim kursuna katılan öğrenciler tarafından resmedilen Mehmet Akif Ersoy resimleri büyük ilgi gördü. “Çizimlerle Mehmet Akif Ersoy” başlığı altında gerçekleşen resim sergisinde birbirinden değerli eserler davetliler tarafından yakından incelendi. Mehmet Akif Ersoy, Türk Bayrağı, Şehitlerimiz ve farlı figürlerin yer aldığı kara kalem ve yağlı boya resimleri titiz bir çalışma neticesinde beğeniye sunan kursiyerler yetenekleriyle takdir topladılar.
Duygusal anlar yaşandı
Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra Kültür Merkezi öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri ve yazıları okundu. Büyük mütefekkir, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un büyük zorluklar altında kaleme aldığı, vatan, bayrak ve ülke sevdasını derinden işleyen şiirlerin seslendirildiği anda salonda duygusal anlar yaşandı.
Öğrenciler vatan şairini anlattı
Anma programı için yoğun bir çalışma döneminden geçen öğrenciler, İstiklal Marşının Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anlatan yazıları ve nükteleri davetlilerle paylaştılar. Minik öğrenciler program bitiminde ayakta alkışlandılar.



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