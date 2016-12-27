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27 Aralık 2016 18:01

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü

27 Aralık 2016 18:01

İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Barosu Başkanı Enver Han, “O benim değil, milletimindir” diyerek Safahat’ına almayan Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle anıyoruz.” dedi.
Baro Başkanı Av. Enver Han, İstiklal Marşının şairi Mehmet Akif Ersoy’un bugün 80. ölüm yıldönümü olduğunu anımsatarak, “Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921’de kabul ettiği milli mücadelenin destansı ifadesi Kuva-i Milliye ruhunu yaşatan milli marşımıza imza atmıştır. İstiklal Marşımız tarih sayfasından silinmek istenen bir halkın yeniden dirilişinin simgesidir” ifadelerine yer verdi.
Malatya Barosu olarak Milli Şair Ersoy’u rahmetle andıklarını belirten Han, “O benim değil, milletimindir” diyerek Safahat’ına almayan Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy’un ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözlerine yürekten katılıyoruz” dedi.



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