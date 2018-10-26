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Milli takım seçmelerine Y.Malatyaspor'dan 5 futbolcu

Genç Milli Takımlar tarafından 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin ilk etabı İstanbul’da yapılıyor.

Genç Milli Takımlar tarafından 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin ilk etabı İstanbul'da yapılıyor. Milli takım seçmelere E. Yeni Malatyaspor'dan 5 oyuncunun katılıyor.


U14 Milli Takım seçmeleri İstanbul'da devam ederken, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da oyuncuları yakından talip ediyor.


Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (4), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van bölgelerinden katılan 20 takımdan toplam 360 sporcunun yer aldığı seçmelerin pazar günü sona ereceği belirtildi.


Seçmeler sonrasında U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacağı ve bu oyuncuların geleceğe yönelik iyi şartlarda yetiştirilmesi için tüm imkanların seferber edileceği ifade edildi.


Seçmelerde E. Yeni Malatyaspor altyapısından Muhammet Adem Çiftçi, Cemil Semih Uğur, Yunus Emre Yalçın, Ömer Topal ve Talha Buluş da yer alıyor.

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