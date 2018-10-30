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Minibüs alev aldı, sürücü son anda canını kurtardı

Malatya-Kayseri karayolunda seyir halindeki bir minibüs aniden alev aldı, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkiinde Mustafa Ballıkaya yönetimindeki 58 EC 746 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Sürüsünün yangını fark ederek minibüsü sağa çekip inmesi ile araç bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin kapladığı minibüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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