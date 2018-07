Minibüs durakları çağdaş ve modern bir görünüme kavuşuyor

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılacak olan yenileme ve düzenleme çalışmalarının yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ve bazı birim müdürleri ile birlikte eski Buğday Pazarı’nda bulunan minibüs duraklarında başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamada bulunan Gürkan, minibüs duraklarının çağdaş ve modern bir görünüme kavuşturulacağını belirterek, “Burası minibüsçülerimizin hareket ettiği ana duraklarımızın merkezi olan bir durağımız. Bu durağımız eski Buğday Pazarı olması asabiyle yapılış itibariyle dikdörtgen bir şekilde yapılmış. Ancak zamana yenik düşerek eskimiş, kullanılamayacak bir duruma gelmiş. Bu anlamda Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut Bey ile beraber bunları planlama noktasında neler yapabiliriz onun çalışmasını yaptık. Burada 61 iş yerinin gerek cephe giydirmelerini, brandalarını, tentelerini, saçak olukları ve duvarlarının yenilenmesi noktasında ilgili arkadaşlarımız yapılan keşfi ihaleye çıkarttılar. Bugünde ihale sonucunda ilgili müellif kişiye yer teslimi için burada bulunuyoruz. Netice itibariyle biz, Malatya’nın ve Battalgazimizin çağdaş, modern, yaşanılabilir bir şehir olmasını ve insanımıza yakışır duraklarımızın olmasını, iş yerlerinin olmasını ve çevre düzenlemelerinin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ve bütün çalışmalarımız bu çaba ve gayret içerisinde devam etmektedir. Bugünde burada yer teslimi yapılan 61 iş yeri ve iş merkezindeki çalışmalar başlayacak. 60 gün gibi kısa bir zaman içerisinde bu çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar ile birlikte Esnaf İş Merkezi’ndeki 45 dükkanın da çalışmaları aynı cephe giydirmeleri, oluklar ve tenteler gibi çalışmaları yapılacak. Günçalar Pasajı ile ilgili 22 dükkanda da aynı çalışmalar yapılacak. Toplam 130 küsur iş yeri ilgili genel anlamda çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmaların başta minibüsçülerimize, Malatyamıza ve Battalgazimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ise, Başkan Gürkan’ın her daim esnafın yanında olduğunu belirterek, “Biz Başkanımıza yaklaşık 1 ay önce minibüs garajının atıl durumda olduğunu ve bölgedeki dükkanlara yaklaşık 50 yıl boyunca bir boya, badana ve giydirme yapılmadığını, bu bağlamda hem esnaflarımızın, hem de minibüsçü esnaflarımızın sıkıntı yaşadığını ilettik. Sağ olsun Başkanımız da bir ay önce gelerek, esnafımıza burada söz vermişti. Bugün de esnafımıza vermiş olduğu değeri göstermektedir. Buraya dükkanların giydirmesini yaparak modern ve bir cazibe haline getirmek istiyoruz burayı. Hem yolcuların güvenli ve konforlu olması, hem de esnaflarımızın daha rahat, huzur ve refah içinde işlerini işletebilmesi için yapılan çalışmayı biz destekliyoruz. Önemli olan her zaman seçimden seçime değil, her zaman esnafın ve vatandaşın halini hatırını sormaktır. Battalgazi Belediye Başkanımız da bu noktada hiç bir zaman çağrılarımıza kulak tıkamayarak, her sorunumuzda ve problemimizde bizzat kendisi gelerek, yerinde inceleyerek, sorunlarımızın çözüm noktasında her zaman şoför esnafımızın yanında olmuştur. Tüm esnaflarımızın yanında olmuştur. Bu noktada Battalgazi Belediye Başkanımıza şahsım ve esnaflarım adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler her zaman kendisinin yanında olacağız, her zaman destek vereceğiz. Değil elimizi taşın altına koymayı, gövdemizi taşın altına koyacağız” diye konuştu.