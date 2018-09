Minibüs duraklarında yapılan düzenleme çalışmaları tamamlandı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Latif Okyay, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ve bazı birim müdürleri ile birlikte eski Buğday Pazarı’nda bulunan Minibüs Durakları’nda tamamlanan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Başkan Gürkan’ın esnaflara gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, “Burada esnafı ziyaret edip esnafımızın yanında olmak çok önemlidir. Battalgazi Belediye Başkanımızın bu yaklaşımını biz esnaflar olarak her zaman takdirle karşılıyoruz. Bu başkanımızın dördüncü ziyaretidir. Başkanımızın işleri kontrol noktasında bu şekilde davranması, işin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetlemesi gerçekten önemlidir. Ben şu an daha iyi anlıyorum ki bu çalışmalar yerinde denetlendiği zaman belediyemizin sırtı yerine gelmeyecektir. Belediyemiz bu şekilde her zaman güçlü olacaktır. Bu çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum burası bir nevi açık cezaevi gibiydi. Burası uzun zaman atıl durumda bırakılan, kendi kaderine terk edilen bir bölgeydi. Biz bu sorunumuzu Battalgazi Belediye başkanımıza ilettiğimizde kendisi talimat vererek iki ay gibi kısa bir sürede 70’e yakın dükkân yeniden düzenlenmesiyle burası bir cazibe merkezi haline dönüştürüldü. Aynı zamanda yapılan bu çalışmalar esnafımızın önemsendiğinin bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

İnce, minibüsçü esnafı olarak yolcu ücretlerine zam yapmamak için direneceklerini de belirterek, “Diğer bir nokta ise ülkemizin bu zor döneminde işten ve dıştan saldırı altındayız. Amerika’nın yaptığı bu oyuna bizler asla gelmeyeceğiz. Özellikle dolar artışını fırsat bilerek yüksek miktarlarda zam yapan esnafları, büyük holdingleri ve stokçuları ben buradan şiddetle kınıyorum. Ben özellikle kur artışına rağmen, mazot artışına rağmen minibüs ve servisçi esnafı olarak kesinlikle zam yapmayacağız. Direneceğimiz kadar direnişimizi sürdüreceğiz. Ancak zarar etme noktasına gelirsek yapacağımız bir şey kalmaz. Buradan tüm esnaf ve vatandaşımızı Cumhurbaşkanımız ve devletimizin yanında durmaya davet ediyorum” dedi.

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, Başkan Gürkan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Minibüsçüler aile için namahremdir, yani mahremiyeti yokturdur. Çünkü biz, minibüsçülere ailemizi, çocuklarımızı teslim ediyoruz. O yönüyle bu topluma vermiş olduğu güvenlerden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Hizmetin en iyisine layıklar. Tekrar başkanıma bu yapmış olduğu güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, yapılan çalışmalara dikkat çekerek, Minibüsçü esnafının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Mevcut durağın metruk bir halde olduğunu ve 70’e yakın dükkanın kendi haline terk edilmiş bir şekilde olduğunu kaydeden Gürkan, “İnsan yaşadığı yerle mütenasiptir. Yaşadığı yere uygun bir davranış geliştirir. Yaşadığı yerin temiz, düzenli olması, orada yaşayan kişilerin yaşayış ve davranış biçimlerini de belirler. Biz buna çok dikkat eden bir yönetici olarak her gittiğim yerde temizliğe, düzen ve tertibe çok dikkat ederim. Burada metruk halde bulunan minibüs durağının bu durumu başkan tarafından iletildikten sonra bizlerin yaptığı keşifler neticesinde ilgili müellif firmaya işi verdik. 2 ay gibi kısa sürede çatı, tuğla, boya, badana, yağmur olukları, panjurlar, kapı giriş ve doğramaları ile ilgili genel anlamda bir çalışma yaptılar. Bu çalışmaların esnafımıza ve vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Biz birlikte bir aileyiz” diyen Başkan Gürkan, “Battalgazi, Malatya ve Türkiye ailesiyiz. Dolayısıyla aynı gemide seyahat ediyoruz. Bu gemi su alırsa hepimiz bu gemi ile birlikte batarız. Gerek tutum ve davranışlarda, gerek pazarlamada, gerekse alışverişlerimizde gerekli hassasiyetimizi göstermek gibi bir sorumluluğumuz var. Yani fırsatçılığı ganimet bilip, vatandaşın üstüne bir kufe daha eklemek gibi bir sorumsuzluk içerisine girmememiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki Malatya esnafının bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerini düşünüyorum. Çalışmaların buradaki esnafımıza ve buradan yararlanan tüm müşterilere, Battalgazi esnafımıza ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.