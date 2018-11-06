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Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya-Adıyaman karayolunda park halindeki bir kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bozoğlu yönetimindeki 27 AAN 34 plakalı minibüs, Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkisinde park halindeki 46 NA 882 plakalı odun yüklü kamyona çarptı. Feci kazada minibüste sıkışan sürücü Bozoğlu ile yanında bulunan Doğan Tekin, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası bulundukları yerden çıkarıldı. Doğan Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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