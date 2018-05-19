Minibüsçü esnafı iftarda buluştu

Aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilcileri Esnaf Odası Başkanı da olan MESOB Başkanı Şevket Keskin ve ile Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, birlikte esnafları karşıladı. Kalabalık bir esnaf topluluğunun yanında Esnaf Odası başkanlarının da katıldığı iftar programında konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarların birlik ve beraberlik içinde olmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Esnaf ve sanatkarımız ülkemize yapılan saldırılara rağmen dimdik ayakta duruyor. Esnaf ve sanatkarımızı 15 Temmuz hain darbe girişiminde gündüzleri işinin başında durarak ekonomiye, geceleri ise nöbette durarak ülkeye ve milli iradeye sahip çıktı. Her zaman ülkemizin birlik ve beraberliğinin yanındayız" şeklinde konuştu. Malatya ‘da servisçi esnafının önemli sıkıntılar yaşadığını ve bunlar5ın çözümü için öncelikle servisçi esnafının birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini kaydeden Keskin, “Servisçi esnafımız kesinlikle şirketlere yüzde 7 oranından fazla vermemeli. Hem Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odamız, hem de Minibüsçüler ve servisçiler Esnaf Odamız bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Birde S plaka verileceği söylentisi var. Böyle bir durum kesinlikle yoktur. Biz görevimizin başında iken 1 tane bile S plaka verilmeyecektir. Ama ihtiyaç doğarsa, ilimizin ihtiyacı olursa verilir. Aksi takdirde kesinlikle 1 tane bile S plaka verilmeyecektir" diye konuştu.

Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ise her zaman esnafların yanında olduklarını ve sorunların çözümü için her türlü çalışmayı yürütmekte olduklarını söyleyerek, iftar programına katılan esnaflara teşekkür etti.

Keskin ve İnce, esnafları iftar programının ardından tek tek uğurladı.