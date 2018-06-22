Minibüsçü ve servisçi esnafının sorunları masaya yatırıldı

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve TESK Başkan Vekili Fevzi Apaydın, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile minibüsçü ve servisçi esnafı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya’da şoför esnafının Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yaptığını ifade ederek, “Gerek 15 Temmuz’da göstermiş oldukları büyük fedakarlıklardan dolayı yürekli esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Esnafımız Cumhurbaşkanımızın her Malatya’ya gelişinde karşılıksız olarak miting alanına ücretsiz vatandaşları da taşımalarını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Sektörün başlıca sorunlarını dile getiren İnce, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın minibüs ve servisçi esnafı için yürürlüğe koyduğu engelliler için rampa mecburiyetinin de ertelenmesini istedi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından araçlarda değişim yaşının 5 yıl olarak belirlenmesinin de değiştirilmesini isteyen İnce, bu oranın en az 10 yıl olması gerektiğini ifade etti. İnce ayrıca, bir seferliğe mahsus KDV’nin sıfırlanması karşılığında esnafın sıfır araçlar alabileceğini de söyledi.

Seçim öncesinde eleştirilerin elbette olabileceğini dile getiren İnce, “Ancak o gün bugün değildir, bu bir vatan meselesidir. Bu seçim Türkiye’nin var olma meselesidir. AK ile karanın seçimidir bu seçim” şeklinde konuştu.

Malatya’nın bütün Malatyalıların ortak evi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Malatya’daki şoför kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için oda başkanlarımız ile birlikte çalışmalar yürütmekteyiz. Bugünümüz dünden iyi, İnşallah yarınımızda bugünden daha iyi olacak. Sizler bu milletin gece gündüz emrinde olan, canını emanet ettiği insanlarsınız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin ulaşım düzenini sizlerle, odalarımızla birlikte kuracağız. Sizlerin hangi şartlarda ne tür zorluklarla mücadele ettiğinizi, hangi şartlarda hizmet verdiğinizi yakinen bilmekteyim. Minibüs duraklarımızı daha modern ve daha sağlıklı hale getirmek için arkadaşlarımızla birlikte çalışmalar yürütmekteyiz. Amacımız Malatya’daki yaşam kalitesini artırmak. Bunu da inşallah birlikte yapacağız” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra söz alan esnaflar sıkıntılarını dile getirerek çözümü konusunda yetkililerden destek istedi.