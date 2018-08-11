Minibüsçüler Odası Başkanı İnce’den dolar açıklaması

1 dolarlık vatan hainleri sevinmeyin çünkü vatanımıza ikinci defa yapılan ekonomik darbeyi güçlü ve yeni Türkiye önleyecektir” dedi.

Türkiye’ye 15 Temmuz’da tüfekle ve tankla yapamadıklarını şimdi ekonomi ile yapmaya çalıştıklarını belirten İnce, “Rahip papaz bahane Amerika için, papazın hiç bir önemi yok amaç Türkiye ve Ortadoğu’yu dizayn etmek. Sözde terör devleti oluşturmak istiyorlar. Suriye’de terörü yok etmek isteyen, terörü bitiren, sınır ötesi başarılı operasyon yapan güçlü ve kararlı Türkiye istenmiyor. Asya ülkeleriyle ticareti büyüten, geliştiren Türkiye istemiyorlar. İran’a ambargo uygulayan Amerika Türkiye’nin de ambargo uygulamasını ve Amerika’yı desteklenmemizi istemekte. Komşularımızla ticaretimizi kimse engelleyemez. İran’ın, Suriye’nin ve komşularımızın dünya Müslüman ülkelerinin güçlü Türkiye’nin desteğine ihtiyaçları var. Çünkü Türkiye artık oyun kurucu bir ülke ekonomisiyle güçlü bir ülke” dedi.

Ekonomi üzerinde spekülasyon yapıldığını aktaran İnce, “Şimdi birileri çıkmış yok efendim Türkiye üretim yapmıyor, Türkiye hep dışarıya bağımlı tüketim ülkesi diyorlar. Bunlar döviz şarlatanları para ile para kazananlar bunlar Amerika’nın oyuncuları. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar üretiyordu da bugün dolar yükselince üretmiyoruz olduk. Bunlar hep oyun hep slogan biz güçlü ülkeyiz biz bugüne kadar Amerika doları ile yaşamıyorduk. Amerika’ya boyun eğmeyeceğiz. 1 dolarlık vatan hainleri sevinmeyin çünkü vatanımıza ikinci defa yapılan ekonomik darbeyi güçlü ve yeni Türkiye önleyecektir. Biz kazanacağız. Vatanımıza canımız kurban olsun, devlet emretsin bütün mal varlığımızı alsın. Çocuklarımıza devletimiz bakar büyütür ama vatan olmazsa bizim gidecek yerimiz yoktur. Çanakkale’de nasıl kuru ekmekle üzüm hoşafıyla savaş kazandıysak bugün de kuru soğan ekmekle hayatımızı devam ettiririz, aç yaşarız ama Amerika ve uşaklarına boyun eğmeyeceğiz. Eski Türkiye yok artık güçlü ve kararlı Türkiye var. Güçlü ve kararlı arkasında sadece millet olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanımıza bizim güvenimiz ve inancımız tamdır. ABD‘nin Suriye’de İran’da yapmak istediği oyunu bozulacak. Savaşı Türkiye kazanacak ancak her fırsatta küçük esnafı yok gibi gören zengin iş adamları temsilcileri şimdi tam zamanı dolarınızı bozdurun. Lafla sözle olmaz, icraat olmalı, para sizde bugün vatana sahip çıkma günü. Altın, Dolar, Euro bozdurun ki bu millet sizi unutmasın. Ayrıca şahsi fikrim devlet belli bir limit üzerinde dolar hesaplarına el koymalı veya yeni düzenlemeler getirmelidir. Ticaret Türk Lirasıyla yapılmalıdır. Biz şoför esnaflarının bugüne kadar zaten Doları olmadı bundan sonra da olmayacak. Tüm şoför esnaflarımızdan rica ediyorum, ülkemiz kurtuluş savaşındadır beka sorunudur dolarınız varsa bozdurun. Türk Lirasına güvenin maddi zarar tekrar yerine gelir ancak vatan tekrar gelmez” diye konuştu.