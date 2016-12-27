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27 Aralık 2016 17:26

Minik öğrencilerden mektup yazma etkinliği

Minik öğrencilerden mektup yazma etkinliği

27 Aralık 2016 17:26

Malatya Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğrencileri unutulmuş bir gelenek olan Mektup yazmayı canlandırmak için mektup yazarak akrabalarına gönderdi.
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen ‘Sakladığınız Bir Mektubunuz Oldu Mu?" adlı etkinlik kapsamında Malatya Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğrencileri yeni yıl dileklerini yazdıkları mektupları posta kutusuna atarak akrabalarına gönderdi.
Etkinliğe velileri ve öğretmenleri ile birlikte gelen öğrencilerin bir hayli heyecanlı oldukları gözlenirken Malatyalılar minik öğrencilerin düzenlediği etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Minik öğrencilerin mektup yazma geleneğini yeni nesillere aktarmak adına düzenledikleri etkinlikte yazdıkları mektuplar akrabalarına gönderilecek.



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