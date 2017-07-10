Minik pehlivan, Yeşilyurt Karakucak Güreşlerine damga vurdu

İsmail Karataş isimli 6 yaşındaki minik güreşçi kıspeti olmadığı için pantolonuyla çıktığı maçta kendisinden yaşça daha büyük olan rakibini mağlup etti. Er meydanında kendisini izleyenleri peşrev çekerek selamlayan minik güreşçi, daha sonra rakibiyle büyük bir mücadeleye girişti. Heyecan içerisinde geçen müsabakayı izleyenlerin büyük destek verdiği minik güreşçi, rakibini sayı ile yenerek kendi kilosunda birinci oldu. Eski güreşçi Hanefi Tandoğan yaptığı açıklamada minik güreşçi İsmail Karataş’ın müsabakalara gönüllü olarak katıldığını ve er meydanındaki mücadelesiyle herkesi şaşırttığını ifade etti.

Bu tür bir organizasyonda mücadele eden en küçük güreşçilerden biri olma unvanını da elde eden minik pehlivanı hayranlıkla izlediğini kaydeden Tandoğan, “Bunca yıldır güreşin içindeyim ama ben bu kadar yüreklisini ilk kez gördüm. At sporumuz güreş en başta yürek işidir. Bu sporcumuz da gönüllü olarak er meydanına çıktı ve başarılı oldu. İnanın onu izlerken Avrupa’yı titreten güreşçilerimiz geldi aklıma. İnşallah minik pehlivanımız ileride çok büyük bir güreşçi olur ve bayrağımızı dalgalandırır” dedi.

Minik güreşçi madalya takdim töreninin ardından yine peşrev çekerek izleyenleri selamladı.