Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 14:18

Minik pehlivan, Yeşilyurt Karakucak Güreşlerine damga vurdu

23’üncüsü düzenlenen Yeşilyurt Karakucak Güreşleri bu yılda bir birinden heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oldu.

Minik pehlivan, Yeşilyurt Karakucak Güreşlerine damga vurdu

10 Temmuz 2017 14:18


İsmail Karataş isimli 6 yaşındaki minik güreşçi kıspeti olmadığı için pantolonuyla çıktığı maçta kendisinden yaşça daha büyük olan rakibini mağlup etti. Er meydanında kendisini izleyenleri peşrev çekerek selamlayan minik güreşçi, daha sonra rakibiyle büyük bir mücadeleye girişti. Heyecan içerisinde geçen müsabakayı izleyenlerin büyük destek verdiği minik güreşçi, rakibini sayı ile yenerek kendi kilosunda birinci oldu. Eski güreşçi Hanefi Tandoğan yaptığı açıklamada minik güreşçi İsmail Karataş’ın müsabakalara gönüllü olarak katıldığını ve er meydanındaki mücadelesiyle herkesi şaşırttığını ifade etti.


Bu tür bir organizasyonda mücadele eden en küçük güreşçilerden biri olma unvanını da elde eden minik pehlivanı hayranlıkla izlediğini kaydeden Tandoğan, “Bunca yıldır güreşin içindeyim ama ben bu kadar yüreklisini ilk kez gördüm. At sporumuz güreş en başta yürek işidir. Bu sporcumuz da gönüllü olarak er meydanına çıktı ve başarılı oldu. İnanın onu izlerken Avrupa’yı titreten güreşçilerimiz geldi aklıma. İnşallah minik pehlivanımız ileride çok büyük bir güreşçi olur ve bayrağımızı dalgalandırır” dedi.


Minik güreşçi madalya takdim töreninin ardından yine peşrev çekerek izleyenleri selamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!