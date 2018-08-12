Minik taraftar sosyal medyada büyük ilgi gördü

Baba Kadir Çelik, takımına olan tutkusunu henüz iki buçuk aylık olan oğlu Oğuz Kaan Çelik’e de aşılamak için farklı bir yöntem bulmuş. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe ile oynayacağı maç öncesi minik oğluna “Malatyaspor’un maçı var dediler, 9 aylık yoldan geldim” tişörtü giydiren baba Kadir Çelik, böylelikle takımına olan sevgisini minik oğluna da aşılamaya çalışıyor. Baba Kadir Çelik, Minik Oğuz Kaan’ı fırsat buldukça maçlara da götüreceğini ifade ederek, “Oğluma forma giydirip fotoğrafını sosyal medyaya atmam sonrası bir çok olumlu mesaj geldi. Takımımıza olan sevgimizi daha küçük yaşta oğlumuza da aşılamak istedik. Takım sevgisi küçük yaşta kazanılır. İnşallah oğlumu iç saha maçlarına da götürmeyi düşünüyorum” diye konuştu.