Miniklerin okuma bayramı

Okul kampüsünde yer alan Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe öğrenci velileri ve öğretmenler katılırken, okuma-yazmayı öğrenen minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük ilgi gördü. Okur yazar olmanın heyecanını, hazırladıkları birbirinden güzel etkinliklerle ailelerine sunarak yaşayan öğrencilerin, performansı ise tam not aldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte bir konuşma yapan Okul Kurucu Müdürü Rıfat Yücel, “Bu güzel etkinliğe 1. sınıf öğretmenlerimize, eksiksiz katılan velilerimize ve emeği geçen bütün okul personelimize teşekkür ederiz. Miniklerimizin, eğitim öğretim hayatı boyunca beklentilerine ulaşmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.