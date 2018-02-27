Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 14:26

Modern Pentatlon Dünya Kupası müsabakalarında görev alacak

Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübü’nün Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, Mısır Kahire’de yapılacak Modern Pentatlon Dünya Kupası müsabakalarında Türkiye’yi temsil edecek.

Modern Pentatlon Dünya Kupası müsabakalarında görev alacak

27 Şubat 2018 14:26


28 Şubat -4 Mart tarihleri arasında Kahire’de yapılacak Modern Pentatlon Dünya Kupası 1.Ayak Müsabakaları için görevlendirilen Rüstem Pelit, Malatya’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Dünya Kupası müsabakalarında görevlendirildiğini belirten Pelit, “28 Şubat -4 Mart tarihleri arasında Kahire’de yapılacak Modern Pentatlon Dünya Kupası 1.Ayak Müsabakaları için görevlendirildim. Şuan Mısır’dayız. Burada Malatya’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Ayrıca sporcularımız Buğra Ünal, İlke Özyüksel, Sesim Alpugan da Türkiye’yi temsil edecek sporcularımız. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları. Federasyon Başkanımız Ramazan Arslantaş’a ve yönetim kurulumuza beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Sporcularımızla beraber iyi derecelerle döneceğimizi umut ediyorum. Dualarınızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç