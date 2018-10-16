MORMAŞ, 10 Milyon TL'lik yeni bir yatırıma imza attı

Battalgazi Belediyesi iştiraklerinden olan MORMAŞ'ın yeni açılan Kapı Üretim Tesisleri'ni yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son dönemde şirketlerin konkordato ilan ettiği bir süreçte MORMAŞ'ın 10 milyon TL'lik bir yatırım yapmasının takdire şayan bir durum olduğunu söyledi.

Battalgazi Belediyesi iştiraklerinden olan Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş (MORMAŞ), atıl durumda olan yaklaşık 1000 metrekare alanda kurduğu Yeni Kapı Üretim Tesisleri'nde günlük 100 adet kapı üretimi gerçekleştiriyor. İlk olarak atıl durumda bulunan alanda Yeni Kapı Üretim Tesisleri'ni oluşturmak için düzenleme yapan MORMAŞ, aldığı yeni makinelerle toplamda 10 milyon TL'lik yatırımla hem ekonomiye hem de 35 yeni işçi alarak istihdama büyük katkıda bulundu.

Yeni Kapı Üretim Tesisleri'ni yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan yatırımın MORMAŞ'ın yaptığı karın bir sonucu olduğunu ifade ederek “Buraya şu ana kadar bina hariç 5 milyon civarında yeni bir yatırım yapıldı. Bu tabi MORMAŞ'ın karının akabinde gelen bir sonuç. Şirketlerin bu son dönemde geriye ricat ettiği ve sermaye kaybı ve konkordato ilan ettiği bir süreçte MORMOŞ gibi bir şirketin 5 milyonluk yeni bir yatırım yapması ve günlük 100 kapasiteli yeni kapı üretim tesislerini oluşturması, bu anlamda takdire şayan bir hadisedir. Bu tesisler yaklaşık bir dönüm kapalı alan yerde bu hizmeti yürütüyor. Yani tüm bunları kümülatif olarak değerlendirdiğimizde yaklaşık 10 milyonun üzerinde bir yatırım söz konusu oluyor. Dolayısıyla şu son ekonominin sıkıntılı olduğu süreçte şirketlerimizin böyle yeni yatırımlarına girişmesinde bu şirketlerimizin ne kadar doğru dürüst yönetildiğini ve ne kadar ideal bir yönetimin olduğunun en temel göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

Gürkan, “Bu tesislerimizin başta MORMAŞ şirketimize, Malatya'mıza, Battalgazi'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabi bu şirketin bu aşamaya gelmesinde büyük gayret gösteren başta MORMAŞ'ımızın değerli genel müdürü ve ekibine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.