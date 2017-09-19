MOTAŞ yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde tam kapasite çalıştı

Açıklamada, duraklarda ve istasyonlarda yolcu yoğunluğunun yaşanmaması için şirkete ait 22’si körüklü, 12 tanesi 9 metrelik, 81 tanesi de 12 metrelik olmak üzere 115 otobüs, 20 trambüs ve 80 adet özel halk otobüsüyle yeni eğitim-öğretim dönemine başlandığının bilgisi verildi. Açıklamada, gerekli görülen bölgelere talepler doğrultusunda yeni hatların açıldığı, bazı hatlara sefer takviyeleri yapılarak sefer sayısının artırıldığı, Temelli-Üniversite hattında sefer aralıklarının 5 dakikaya düşürüldüğü ve trambüs sayısının artırılarak sefer aralığının 6 dakikaya düşürüldüğü böylece yeni dönemde yepyeni bir sefer planıyla Malatya’nın toplu taşımasına rahat bir nefes aldırmanın hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan, MOTAŞ’ın yeni ulaşım planının umut verici olduğunu belirten bazı üniversite öğrencileri ise, eski dönemde ulaşımda yaşanan bu sene yaşanmamasını arzuladıklarını söylediler.