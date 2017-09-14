MOTAŞ yeni eğitim sezonunda vereceği ulaşım hizmeti için hazır

MOTAŞ Genel müdürü Enver Sedat tamgacı, bir önceki eğitim-öğretim dönemine göre daha fazla araçla daha fazla hatta, daha sık aralıklarla seferler düzenleneceğini açıkladı. Tamgacı, “İhtiyaç duyduğumuz ve taleplerin yoğun olduğu güzergahlara yeni hatlar açtık. Yolcu yoğunluğu olan hatların da araç sayısını artırarak sefer aralıklarını kısalttık. Yani sefer sayısını artırdık. Bu hatların en yoğunlarından biri olan 17B Temelli-Üniversite hattının araç sayısını artırdık. Önceki yıl sabah saat 09:00’a kadar her 7 dakikada bir yapılan seferleri artırarak sefer aralığını 5 dakikaya düşürdük. Ayrıca 4 adet körüklü otobüsü de yedekte bekleteceğiz. İhtiyaç halinde takviye araçlarımızı devreye alacağız. Söz konusu hatta yoğunluklu olarak körüklü otobüslerimiz çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Tamgacı, toplu taşımayla ilgili planlamayı yaparken, özellikle öğrencilerin ulaşım gibi bir sorunu kafalarına takmamalarını düşünerek yaptıklarını belirterek, “Yavrularımızın, kardeşlerimizin ulaşım derdi gibi bir sorunu belleklerinden silip atmalarını, gündemlerinden çıkararak tüm hücreleriyle derslerine yoğunlaşmalarını, ülkenin geleceğine dair planlar yapmalarını ve projeler geliştirmelerini bekliyoruz. Bu anlamda ne kadar katkı sağlayabilirsek o denli kendimizi başarılı ve de mutlu hissedeceğiz” diye konuştu.