MOTAŞ yolcunun nabzını tutuyor

Hizmete sokulan otobüs, trambüs, özel halk otobüsleri ve elektrik-elektronik sistemlerinde gerçekleştirilen yeniliklerin yolculardaki etkilerini görmek için anket çalışması başlattıklarını söyleyen MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Hizmet çıtamızı yukarılara taşımak için her yıl yaptığımız yeniliklere 2017 yılında hız verdik. Otobüs filomuzu yenilemek, yolcularımız daha rahat ve daha konforlu araçlarla taşımak için başlattığımız ‘Dönüşüm Projesi’ kapsamında özel halk otobüslerini devreye aldık. Yıl içerisinde yakın bölgelerde çalıştırmak üzere kırmızı renkli on adet otobüs alarak filomuza kattık. Bunun yanında on adet yeni trambüsü devreye aldık. Yine Türkiye’de ilk olarak Malatya’da bayan yolcularımıza özel pembe Trambüs uygulamasını başlattık” dedi.

MOTAŞ’ın yolcu memnuniyetini öncelediğini kaydeden Tamgacı, toplu taşıma alanında titiz çalışmalar yürüttüklerini belirterek “Bu çerçevede elektrik ve elektronik alanında da birçok değişiklik yaptık. Araçlarımıza uzaktan izlenebilir, takip edilebilir sistemler monte ettik. Araç içlerine bilgilendirme ekranları yerleştirdik. Uzaktan erişilebilen bu ekranlara anlık duyurular girerek yolcuya anlık bilgiler aktarılabilmektedir. Yüksek çözünürlükteki kameralarla izlenen sürücüye Çağrı Merkezinden gerekli uyarılar anında yapılmakla birlikte araçta oluşabilecek arızalar da araçtaki sistem sayesinde merkeze bildirilmektedir. Ayrıca personel eğitimine büyük önem veren kurumumuz, yıl içerisinde farklı konularda sistemli bir şekilde periyodik olarak çalışanlarımıza uzman eğitimciler tarafından eğitimler verilmektedir. Özellikle kişisel gelişim, müşteri ilişkileri, öfke kontrolü ve güvenli ileri sürüş teknikleri gibi konularda eğitimler verilmektedir. Tüm bu gelişmelerin yolcularımıza yansımasını ve yolcunun taleplerini tespit edebilmek için bağımsız bir kuruluşa anket yaptırıyoruz” diye konuştu.

Tamgacı, anket sonucunda tespit edilecek sonuçlara göre 2018 yılında yapılacak değişikliklere ve yapılacak yatırımlara yön vereceklerini belirtti.