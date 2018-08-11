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11 Ağustos 2018 20:16

Motosiklet otomobile çarptı: 3 yaralı

Malatya’da bir motosikletin otomobile çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Motosiklet otomobile çarptı: 3 yaralı

11 Ağustos 2018 20:16


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Şire Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çevre yolu Buhara bulvarı üzerinde tali yolda seyir halinde olan M. P. idaresindeki 27 U 4449 otomobile aynı istikamete ilerleyen iddiaya göre B. A.’nın kullandığı 06 BF 322 plakalı motosiklet çarptı. Kazada İ. H. F. H. ve B. A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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