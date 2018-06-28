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28 Haziran 2018 11:26

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Malatya’nın Darende ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

28 Haziran 2018 11:26


Kaza, ilçeye bağlı Sandıkkaya Mahallesi Uluveren mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö. idaresindeki 44 EY 204 plakalı aracın 46 VE 626 plakalı motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü H.A. (69) olay yerinde hayatını kaybetti. H.A.’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.


Öte yandan kazadan sonra toplanan Sandıkkaya Mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi. Mahalle sakinleri D-300 karayolundan her gün binlerce araç geçtiğini, araçların hız limitini aşarak kendilerini korkuttuğunu söyledi. Yetkililerden yardım isteyen mahalleliler bu konuda caydırıcı önlemler alınmasını gerektiğini söyledi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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