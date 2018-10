MTB Başkanı Özcan kayısıya destek turunda

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan Malatya'nın ortak değeri olan kayısı için tüm siyasi partileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Özcan bu kapsamda son olarak Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Enver Kiraz'a ziyarette bulunarak kayısı alanında atılacak adımlarda destek istedi.

Ziyarette konuşan MTB Başkanı Özcan, “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü siyasi partilerindendir. Ülkemiz dönem dönem tüm görevlerini geride bırakmamış bir siyasi partidir. Bizi göreve atandığımızda ziyaret etmişlerdi bizde kendilerine hem iadeyi ziyarette hem de kayısı ile ilgili ara ara yaptığımız çalışmalarda da bilgilendiriyoruz. Malatya ortak paydamız kayısıda Malatya'nın ortak paydasıdır. Dolayıyla sayın başkanımızı dönem dönem yardımda istiyoruz. Gerek kamuoyu oluşturma açısından gerekse de sorunların çözümü açısından kendisi bize çok yardımcı oluyor biz kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla kayısı herhangi bir siyaset malzemesi yapılmaması amacı ile bütün siyasi partilerimizi de dünde biz Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret ettik. Sayın başkanım özelikle lisanslı depoculuk ile ilgili çok ciddi bir mesafe aldık şuanda proje karşılamasında bununla ilgili geçtiğimiz günlerde yer tahsili ilgili de bütün çalışmaları yaptık birinci OSB ve üçüncü OSB'nin arasında bir yirmi altı bin altı yüz metre karelik bir yeri tahsili ile ilgili gerekli işlemde bulunduk. Özelikle projenin bir an önce başlamasıydı. Bu konuda gereken bütün çalışmaları yaptık. Önümüzdeki günlerde inşallah proje ve fizibilite de bittik den sonra size bu konuda bilgi vereceğiz ve yardıma ihtiyacımız olduğunda da sizden bu konu hakkında yardım isteyeceğiz. Yeni Şire pazarı inşası ile ilgili Büyük Şehir Belediyemiz ile temasımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Yerleşke konusunda da sizin de bilginiz var fiziki şartlarımız biraz kötü. Yeni Şire pazarı yapmak içinde bir çalışmamız var. Bununla ilgilide inşallah önümüzdeki yıllarda kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Geçtiğimiz günlerde de Tarım Bakanı Malatya'yı ziyaretinde Malatya Ticaret Borsasına davet ettik. Orada gerek hayvancılık ile ilgili gerekse kayısı ile ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Biliyorsunuz lisanlı depoculukla ilgili en büyük ortaklarımızdan biri Toprak Mahsulleri Ofisi. İnşallah bundan sonra taban puanı belirleme TMO üzerine düşen görevi yapacak ve biliyorsunuz en büyük belirsizliklerden bir tanesi idi taban fiyat. Kırmızı et ile ilgilide biliyorsunuz Hayvancılık OSB ile yeni yönetim oluşturuldu şimdi onunla ilgilide Bakan Bey'e gerekli bilgileri verdik. Hızla yeni yönetim oradaki alt yapı ve üst yapı için Bakanlık'tan gerekli desteklerini talepte bulunduk. Buda çok önemli bir yatırım Malatya için dolayısıyla kırmızı et ile ilgili ve kayısıda taban fiyatı oluşturma bizim için önemliydi. Ben burada sizin de vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Ramazan Başkanı biz uzun süredir tanıyoruz. Gerçekten Ticaret Odası Başkanı olduktan sonrada kayısı noktasında bir heyecanlı duruşunu yakinen takip ediyoruz. Biz bu konuda da teşekkür ediyoruz çünkü Malatya adına önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Tabi kayısı sizin de ifade ettiğiniz gibi ve biz de her dönem söylediğimiz gibi Malatya'nın en önemli bir ürünü ve Malatya da üretilip tüm Dünya ya satılıyor. Dolayısıyla böyle bir ürün hiçbir ile nasip olmamış ve sadece Malatya'ya nasip olmuş bir ürün. Bu anlamda kayısı kenti olarak Malatya'yı adlandırıyoruz. Ama kayısının sorunlarını da bu dönemde çözüm bulmaya çalışıyorsunuz bizde bunun gibi çözümlerde katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Ama uzun süredir kayısı da problemler var. Yani çiftçiden tüccara kadar birçok önemli problemler yaşıyor. Tabi bizde burada değerlendirmeler yaparken Şubat ayı geldiğinde çiftçi işte kayısı yanacak mı, donacak mı hangi felaketler ile karşılaşacağını kara kara düşünüyor. Son dönemlerde de TARSİM konusunda da önemli problemler var bunlarında çözülmesi gerekiyor. Çiftçinin sağlayabileceği önünü görebileceği böyle oluşumların olması gerekiyor. Lisanlı depoculuk bu anlamda önemli bir gelişmedir. Biz bu olayı canı gönülden destekliyoruz. Burada herhangi bir yardımda bizde katkı sunacağımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.