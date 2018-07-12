MTB Başkanı Ramazan Özcan:

Ziyarette iki kardeş ilin sorunları ve problemleri ele alındı.

MTB başkanı Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sayın Başkanım çok tecrübeli, 4 dönemdir ticaret borsası başkanlığı yapıyor. İnşallah Mehmet Ali abiyle bölgenin sıkıntıları problemleri ile ilgili kardeş iki şehir olarak ortak payda ile elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Malatya Ticaret Borsası’nın aktif 650 üyeye sahip olduğunu ve 5 bin metrekarelik bir alanda hizmet verdiklerini dile getiren Özcan, Malatya’nın en önemli ürünü olan kayısı ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kayısının hak ettiği yerlerde olması adına ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Özcan, “Gerek çiftçimiz, gerek tüccarımız, gerekse ihracatçımız için kayısıyla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hayvancılıkta da Malatya ciddi anlamda mesafe alındı. Organize sanayi bölgesinde hayvancılık ile ilgili projeler tahsis ediyoruz. Lisanslı depoculukta da kayısıyla ilgili ciddi bir mesafe aldık, son aşamasındayız. Sizlerin de tecrübelerinden yararlanmak için ara sıra sizleri arayacağız, rahatsız edeceğiz. Ben tekrardan yapmış olduğunuz ziyaretlerden dolayı şahsınıza ve genel sekreterinize teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ ise bu dönem Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen Ramazan Özcan’ı tebrik etmek için ziyarette bulunduklarını dile getirerek, “Tabi ki biz komşu iliz, mutlaka birbirimize ihtiyacımız var. Bizim size, danışacak bir şeylerimiz olur, sizin bize danışacak bir şeyleriniz olur, kapılarımız her zaman açık kardeş iliz. Bizde sizin tecrübelerinizden yararlanmak isteriz” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Dumandağ, “Bizde hayvancılıkta şuan çalışıyoruz. Şuan ki başvuru sayımız 200’ ün üzerinde, kısa zamanda besi organize sanayimizi bitirip hazır hale getirmek istiyoruz. Ülkemizde tarım ve hayvancılık olamazsa olmaz. İnşallah hep beraber çalışıp ülkemizde üretimi artırarak, ithalatı hep birlikte kurtulmuş oluruz. Ben size başarılar diliyorum iyi şeyler yapacağınıza inanıyorum.” diye konuştu.