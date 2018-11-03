MTB Ekim ayı meclis toplantısını yaptı

Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) Ekim ayı Meclis Toplantısı meclis kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ticaret Borsası binasında, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ramazan Özcan, "Geçtiğimiz günlerde Tarım bakanımızın ticaret borsası ziyaretinde çok önemli mesajlar verdi. Özelikle kükürtle ilgili çok büyük sıkıntımız vardı, bununla ilgili bakanımız, numune alımı ile yeni bir düzenleme yaparak, kükürt cezalarım düşürülmesi hem de cezaların düşürülmesi ile ilgili yasal düzenlenmenin yapılacağa kadar numune alımların durdurulması ile ilgili bir mesaj vermişti 2 Kasım itibari ile gerekse numune alımı gerekse yasal düzenlenmenin yasal düzenlenmelerin yapılması ile ilgili gerekli kararlar alındı ve uygulamaya konuldu bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Lisanslı depoculukla ilgili çalışmaların devam ettiğini de belirten Özcan, "Ankara'da müşavir firma ile temas kurduk Fırat kalkınma ajansında içinde bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdik bununla ilgili çalışmalar devam ediyor burada fizibilite çalışması ile birlikte de hemen proje aşamasın geçip hızlı bir şekilde inşaat ihalesine getirecek bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurdaki dalgalanmalarda ihracatçının etkilendiğini de ifade eden Özcan, "Bu konuda bir an önce kurdaki sert dalgalanmaların stabil bir hale dönmesini bekliyoruz. Kurun en azında hangi seviyelerde duracağını en azında ihracatçımızı görürse ithalatçı olan iş anlaşmaları daha sağlıklı olacaktır bu konuda kısmen sıkıntılarımız var" diye konuştu.