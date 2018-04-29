Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 13:44

MTB Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Nisan ayı Meclis Toplantısı meclis kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

MTB Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı

29 Nisan 2018 13:44


Malatya Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı MTB yeni yönetiminin gerçekleştirdiği ilk Meclis Toplantısı oldu. Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı olması vesilesiyle yeni dönemin Malatya’ya ve Ticaret Borsası meclisine hayırlar getirmesini temenni etti.


Meclis toplantısında daha sonra Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Uğur, son ekonomik veriler üzerine meclis üyelerini bilgilendirdi. Doç.Dr. Uğur, "Türkiye’nin seçim dönemine girdiği bu dönemde döviz dalgalanmaları Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya dönüşmesine neden olmaktadır" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
23
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç