Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 10:53

MTB Şubat ayı meclis toplantısını yaptı

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Şubat ayı Meclis Toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

MTB Şubat ayı meclis toplantısını yaptı

01 Mart 2018 10:53


Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkan vekili İdris Payza’nın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, lisanslı depo kurumu ile ilgili son aşamaya geldiklerini belirterek, "Şu anda sözleşme aşamasındayız, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin büyük destek ve katkıları var inşallah sözleşmenin ardında temelini atacağız. Böylece organize sanayi bölgesinde Malatya’mıza güzel bir lisans deponun kazandırmış olacağız” diye konuştu. Hayvancılık organize sanayi bölgesi hakkında da bilgi veren Özbey, "Hayvancılık OSB ile ilgili şu anda yönetim kurulu ve denetim kurulları oluşturuldu, en yakın zaman parselasyon sistemine geçilecek bu da Malatya’nın gelişimi ve hayvancılığın gelişimi için önemli bir yatırımdır" şeklinde konuştu.


TOBB tarafından oda ve borsaların katılımıyla başlatılan Nefes Kredisinin tekrardan üyelere verildiğini ifade eden Özbey, “Önümüzdeki günlerde bununla ilgili kredi kullanmak isteyen üyelerimizin Malatya ticaret borsamsımıza gelerek kredilerini kullana bilirler” diye konuştu




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç