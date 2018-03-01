MTB Şubat ayı meclis toplantısını yaptı

Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkan vekili İdris Payza’nın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, lisanslı depo kurumu ile ilgili son aşamaya geldiklerini belirterek, "Şu anda sözleşme aşamasındayız, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin büyük destek ve katkıları var inşallah sözleşmenin ardında temelini atacağız. Böylece organize sanayi bölgesinde Malatya’mıza güzel bir lisans deponun kazandırmış olacağız” diye konuştu. Hayvancılık organize sanayi bölgesi hakkında da bilgi veren Özbey, "Hayvancılık OSB ile ilgili şu anda yönetim kurulu ve denetim kurulları oluşturuldu, en yakın zaman parselasyon sistemine geçilecek bu da Malatya’nın gelişimi ve hayvancılığın gelişimi için önemli bir yatırımdır" şeklinde konuştu.

TOBB tarafından oda ve borsaların katılımıyla başlatılan Nefes Kredisinin tekrardan üyelere verildiğini ifade eden Özbey, “Önümüzdeki günlerde bununla ilgili kredi kullanmak isteyen üyelerimizin Malatya ticaret borsamsımıza gelerek kredilerini kullana bilirler” diye konuştu