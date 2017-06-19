MTBB Genel Başkanı Karayel Malatya’da iftar programına katıldı

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Karayel, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, gençlere öğütlerde bulundu. Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın da katıldığı iftar programının ardından Başkan Karayel, MTTB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç’ın ev sahipliği yaptığı MTBB bölge toplantısına katıldı.

Toplantıya MTTB Adıyaman, Şanlıurfa, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ ve Sivas teşkilatları üyeleri de katıldılar. Genel Başkan Karayel bölge toplantısının ardından da teşkilat üyeleri ile birlikte sahur yaptı.