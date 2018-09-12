MTB'dan MÜSİAD'a ziyaret

Ziyarette kurdaki artış ile dolar ile ülke üzerinde oynanmak istenen oyun ele alındı.

Ziyarette ilk olarak söz alan MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kalan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malatya'da ticari STK'lar olarak görüş alışverişinde bulunmalarının ayrı bir değer kazandığını dile getiren Kalan, “Gündemimizde aslında dolar fırsatçıların olması gerekiyor. Dolarla işi olmayan insanların, dolara yatırım yapmaları Amerika'ya para kazandırması anlamına geliyor. Biz başka yerlerden para isterken vatandaşların kalkıp dolara yatırım yapmaları anlaşılır bir şey değil, vatanseverlik değil. Bu topraklarda yaşayan insanların yapmayacağı bir şey, doların artışına katkıda bulunmaları vatanseverlik değil, bunun bilinmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kalan, “Bizlerde aynı şekilde dolara yatırım yapmayan üretime katkı yapan, dolarla işimizin olmadığı ama bir şekilde bu memlekete dolar getirmeye çalışan ihracat yapmamız gerektiği noktasında bir fikir birliğimiz var” ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise, Türkiye zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Özellikle ekonomide, dış güç kaynaklı Türkiye ekonomisini hedef alan, ekonomimiz çok iyi ilerlemesine rağmen bir anda Amerika ile bölgedeki ilişkiden kaynaklan bir kriz ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye ekonomisi ciddi anlamda bir manipülasyonla karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde Başkanımızın, MUSİAD adına bizde Ticaret Borsası olarak Malatya iş dünyasını temsil eden iki önemli sivil toplum örgütü olarak Türkiye'nin bu krizden çok güçlü bir şekilde çıkacağından, çok emin olduğumuzu ifade ettik” diye konuştu.