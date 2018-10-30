MTÖÜ'de Öğrenci Toplulukları faaliyetlerine başladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Akademi Kültür Topluluğu, ‘Kampüse Hoş Geldin' adlı ilk faaliyetinde Akçadağ ve Darende ilçesinde tarihi ve turistik mekanları gezdiler.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un öğrenci topluluklarının öncelikle Malatya ve ilçelerdeki tarihi eserler ile doğal zenginlikleri görüp tanımalarını istemesi üzerine, Akademi Kültür Topluluğu Akçadağ ilçesinde Levent Vadisi'ni, Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu ve Kudret Havuzu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerin etkinliklerini Hasan Gazi Türbesi ziyareti ile sonlandırarak burada şehitler için dua edip, ardından toplu halde İstiklal Marşı'nı okudular. Etkinliğe katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu ziyaret edilen mekanları ilk defa gördüklerini belirttiler.

Akademik danışmalar Öğretim Görevlileri Cumali Aydoğan ve Asım Taş'ın eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser tarafından ağırlandılar. Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Kuru ve adli hakimlerinde katıldığı toplantıda Başkan Eser, öğrencilere Darende'nin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgilendirme yaparak, Malatya'daki üniversite öğrencilerinin öncelikle okumuş oldukları kentin tarihi ve doğal güzelliklerini, turistik mekanlarını gezmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince'de öğrencilerle sohbet ederek, özellikle gençlerden bol bol kitap okumalarını isteyerek, üniversiteye kitap gönderme sözü verdi.

İlçenin yöresel yemeklerinin ikram edildiği öğrenciler, Darende ilçe protokolünü Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne davet etme talebi de kabul edildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akademi Kültür Topluluğu, Rektör Prof. Dr. Karabulut'a verilen destekler için teşekkür ettiler.