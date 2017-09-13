MTSO başkan adayı Namık Şahin, seçim çalışmaları kapsamında, Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz’ı ziyaret ederek destek istedi.

Ziyarette konuşan Şahin, kayısının Malatya ihracatında önemli bir payı bulunduğunu dile getirerek, “Malatya’nın diğer sanayi ürünlerinde de ihracatını artırması gerekir. İhracat, üreticinin önemli bir pazar alternatifidir. İhracat, üretim istikrarını kuruyabiliyor. Ancak biliyoruz ki bu alanda birçok sıkıntılar da bulunuyor. Başkanımız bu sıkıntıları en iyi bilenlerden. Bu sıkıntıların aşılması için çok ciddi çalışma yapılması gerekiyor. Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Bizler, nasip olursa yönetime geldiğimizde ihracatımızın daha fazla ve istikrarlı artması için oda olarak her türlü desteği ihracatçımıza vereceğiz. Özellikle yurt dışı gezilerinin sektörsel ve iş bağlantıları esasına göre yapılması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz ise, tüccar ve ihracatçıların sorunlarından bahsederek, Namık Şahin’e başarı dileklerinde bulundu.