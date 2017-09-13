Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 13:00

MTSO başkan adayı Namık Şahin:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlığına aday olan iş adamı Namık Şahin, Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği ziyaretinde yaptığı açıklamada, Malatya ihracatçısının sıkıntılarının aşılması gerektiğini söyledi.

MTSO başkan adayı Namık Şahin:

13 Eylül 2017 13:00


MTSO başkan adayı Namık Şahin, seçim çalışmaları kapsamında, Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz’ı ziyaret ederek destek istedi.


Ziyarette konuşan Şahin, kayısının Malatya ihracatında önemli bir payı bulunduğunu dile getirerek, “Malatya’nın diğer sanayi ürünlerinde de ihracatını artırması gerekir. İhracat, üreticinin önemli bir pazar alternatifidir. İhracat, üretim istikrarını kuruyabiliyor. Ancak biliyoruz ki bu alanda birçok sıkıntılar da bulunuyor. Başkanımız bu sıkıntıları en iyi bilenlerden. Bu sıkıntıların aşılması için çok ciddi çalışma yapılması gerekiyor. Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Bizler, nasip olursa yönetime geldiğimizde ihracatımızın daha fazla ve istikrarlı artması için oda olarak her türlü desteği ihracatçımıza vereceğiz. Özellikle yurt dışı gezilerinin sektörsel ve iş bağlantıları esasına göre yapılması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.


Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz ise, tüccar ve ihracatçıların sorunlarından bahsederek, Namık Şahin’e başarı dileklerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç