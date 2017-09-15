MTSO başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu:

Ziyarette açıklamalarda bulunan Sadıkoğlu, “Arzumuz daha iyi bir yönetimle şehre yeni bir vizyon katmaktır" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlığına aday olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Sadıkoğlu, ilk ziyaretlerini Vali Kaban’a gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ekibimizle birlikte şehre daha iyi bir vizyon katmak için yola çıktık. Arzumuz daha iyi bir yönetimle şehre yeni bir vizyon katmaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaban ise Sadıkoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.