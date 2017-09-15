Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 16:19

MTSO başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

MTSO başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu:

15 Eylül 2017 16:19

Ziyarette açıklamalarda bulunan Sadıkoğlu, “Arzumuz daha iyi bir yönetimle şehre yeni bir vizyon katmaktır" dedi.


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlığına aday olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Sadıkoğlu, ilk ziyaretlerini Vali Kaban’a gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ekibimizle birlikte şehre daha iyi bir vizyon katmak için yola çıktık. Arzumuz daha iyi bir yönetimle şehre yeni bir vizyon katmaktır" ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaban ise Sadıkoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç