MTSO başkan adayı Sadıkoğlu’ndan usulsüzlük iddiası

MTSO seçimlerine sayılı günler kaldığını ifade eden Sadıkoğlu, “Ben ve ekibim de yaklaşık 3 yıldan beri seçim hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar hemen her sektördeki arkadaşımızı ziyaret ederek, Malatya’nın geleceğine yeni bir vizyon katmak adına önemli projelerimizi paylaşıyoruz. Bu noktada önemli desteklerini aldım. Ancak, seçimler yaklaşırken, Türkiye’nin hemen hiçbir odasında görmediğimiz gariplikler Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda oluyor. Bazı üyelerimiz yaklaşık 1 ay önce hangi grupta olduklarını öğrenmek adına odamızdan belge istemişler ve aldıkları belgelerle geçtiğimiz hafta tekrar gittiklerinde ise gruplarının kendilerine yasa gereği haber verilmesi gerekirken haber vermeden değiştirildiklerini öğrenmişlerdir. Bunun üzerine biz gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak odanın bu şeffaf olmayan uygulaması ile ilgili olarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk. Biz şeffaf bir seçim istiyoruz. Birçok oda seçim tarihini açıkladığı gibi, listeleri bile internet sitesinden yayınlarken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, üyelere liste vermediği gibi, kapalı kapılar ardından bir kişinin keyfi uygulamasına göre hareket ediyor. Bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yanlış bilgi vererek bazı gruplardaki üyeleri farklı gruplara kaydırmaya çalışıyorlar. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası mevcut yönetimin seçimi kaybetmemek için listelerle oynamasına karşın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mevzuatının ‘Faaliyet Kollarına İlişkin Düzenlemeler’ başlıklı maddesinde şöyle diyor: ‘Odalarda mesleklerin gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ile Borsalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi hükümlerine istinaden ,seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin faaliyet kodu ve meslek grubu değişiklikleri seçimlerde dikkate alınmayacaktır’. Bu hüküm ortada iken, hangi cesaretle bunu yapıyorlar anlamış değilim. Ama gördüğüm bu cesaret tamamen cahil cesaretinden ibarettir” şeklinde konuştu.

Demokratik bir seçim olmasını istediklerini kaydeden Sadıkoğlu, “Seçimlere 6 ay kala listeler bellidir. Oy kullanacaklar, kullanmayacaklar, gruplar hepsi bellidir. Nace Kodları bellidir. Buna rağmen, Birilerinin listeleri uzun uzadıya çıkarıp da üzerinde oynamasını ve bunu da TOBB’a bir şekilde imzalatarak Yüksek Seçim Kurulu’na vermesini hem ahlaki hem de hukuken doğru bulmuyoruz. Mevcut Yönetimden ahlaklı bir duruş bekliyoruz. Korkmanıza gerek yok. Kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Çıkarsınız üyelerinizden oy istersiniz. Gruplara ayar çekerek seçimi kazanmak ahlaksızlıktan başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Sadıkoğlu, “Ben buradan Yüksek Seçim Kurulu’na da seslenmek istiyorum. Bu konuda onlara da dilekçe vereceğiz. Lütfen mevcut kayıtların yanında üyelerin daha önce odadan aldıkları imzalı belgeleri de dikkate alarak listelere onay verin. Bu haksız bir yarış olur. Seçim masa başında kazanılmaz, seçim meydanlarda kazanılır. Odanın bu davranışı, en başta tüccara hakarettir, sanayiciye hakarettir. Son olarak Malatya bu davranışınızı sanıkta sandıkta cevabını verecek” diye konuştu.