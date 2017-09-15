MTSO başkan adayı Şahin seçim çalışmalarını sürdürüyor

Ziyarette konuşan Şahin, BİLSAM’ın Malatya’ya değer kattığını söyleyerek,“ BİLSAM çok güzel bir mekan meydana getirmiş. Görüyorum ki çok yönlü ve seviyesi yüksek etkinlikler yapılıyor. Geçmiş dönemlerde uluslararası düzeyde yaptığı etkinlikler ile hepimizi gururlandırmıştı. Kurtuba Akademilerinin etkinlikleri izliyorum, gençlerimizde kaynaşma ve birikimin ortaya çıkmasına katkılarını takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

BİLSAM’ın geçtiğimiz günlerde yeni kongresini yaptığını anımsatan Şahin, “Yeni yönetimin bundan sonra da bu vizyonu daha da ileriye taşıyacağına inanıyor, tekrar Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Prof. Dr. İbrahim Gezer ‘in şahsında BİLSAM’a ve Malatyamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ise, ekonomik alan ile sosyal ve kültürel hayatın birbirinden bağımsız olmadığını söyleyerek, MTSO seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.