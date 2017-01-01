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01 Ocak 2017 20:31

MTSO Başkanı Erkoç: “Terör amacına asla ulaşamayacaktır”

MTSO Başkanı Erkoç: “Terör amacına asla ulaşamayacaktır”

01 Ocak 2017 20:31

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, İstanbul’da düzenlenen terör eylemini lanetleyerek eli kanlı terörün Türkiye üzerindeki hedeflerine asla ulaşamayacağını söyledi.
Erkoç yaptığı açıklamada, “Yeni yılın ilk saatlerinde kanlı yüzünü bir kez daha gösteren hain terör saldırısını lanetliyorum. Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın, kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. Masum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan alçakça terör saldırılarının hedefi bellidir. Milletimizin moralini ve birliğini bozmaya, ülkemizin istikrarını sarsmaya yönelik karanlık planlara karşı yine dimdik durmaya devam edeceğiz. Türkiye’de kaos oluşturma peşindeki terör odakları ve onların destekçilerine karşı devletimiz ve milletimiz yine gereken cevabı verecektir. Karanlık güçlerin kirli oyunlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Teröre karşı bütün ülkeler el ele verip ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karşı durmak zorundadır. Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız. Yeni yılda bu acıların tamamen yeryüzünden silinmesini diliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.



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