MTSO Başkanı Sadıkoğlu TOBB yönetiminde

Başkanlık seçimlerine tek listeyle gidilen TOBB’un 74. Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Rıfat Hisarcıkloğlu güven tazelerken, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da Türkiye’nin en büyük işadamı örgütü konumundaki TOBB’un yeni yönetimine giren isimlerden biri oldu. TOBB’da seçimleri ve yeni dönemi değerlendiren Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ülkemizdeki tüm odaların uzlaşmasıyla tek listeyle yapılan çok güzel bir seçim atmosferi yaşadık. Genel kurul delegelerimizin desteği neticesinde mevcut Başkanımız Rifat Hisarcıkloğlu ile birlikte görev yapacak güçlü bir yönetim kurulu görev başına geldi. Kalkınmanın lokomotifi olan iş dünyamıza en iyi şekilde liderlik ederek, ülkemizi 2023 hedeflerine taşımak için birlikte çalışacağız. Yeni görevimiz sayesinde Türkiye’nin sinerjisini Malatya’ya, Malatya’nın talep ve beklentilerini de Ankara’ya en etkin şekilde taşıyacağız” diye konuştu.

74. Genel Kurulda seçilen TOBB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Rifat Hisarcıklıoğlu, Salih Zeki Murzioğlu, Cengiz Günay, Davut Çetin, Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Selçuk Öztürk, Ali Kopuz, Faik Yavuz, Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Ayhan Zeytinoğlu, Zeki Kıvanç, Özer Matlı, Engin Yeşil, Tamer Kıran.”