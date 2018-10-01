MTSO Genel Sekreterliğine Remzi Yaşar atandı

Organize Sanayi Bölge Müdürü Remzi Yaşar atandı.

MTSO Basın Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada 28 yıldır 1.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü yürüten Remzi Yaşar'ın, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevine atandığı belirtildi.

1991 yılında Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde teknik personel olarak işe başlayan Yaşar'ın, çeşitli görevlerde bulunduğu OSB'de 2006 yılından itibaren 1.Organize Sanayi Bölge Müdürü olarak göreve getirildiği belirtildi.

Yazılı açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

“1.Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş yıllarından itibaren başladığı görevinde 300 hektarlık alanda altyapı, üstyapı, elektrik ve doğalgaz işlerinin yapımında görev aldı. Bununla birlikte büyük bir katma değer ve istihdam sağlayacak olan 1224 hektarlık ilave alanı ciddi bir çalışma neticesinde Malatya'ya kazandırıldı. Bu alan içerisinde 173 hektarlık alanın çalışmaları tamamlanarak yatırımcılarına dağıtımını sağladı. Yine bu alanda 2 etap 1 kısım 347 hektarlık alanın altyapı işlerini başlatarak yakın zamanda yatırımcılarımıza tahsisi yapılarak Malatya'ya güçlü bir istihdam sağlayacaktır.”