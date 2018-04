MTSO’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Meclis Başkanı Hasan Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Adil olmak zorundayız. Vatandaş, kanuni hakları çerçevesinde hak ettiği hizmeti almak zorunda. Malatya TSOmeclisi her bir üyesi ayrı ayrı örnek alınacak kişiler, 30 grubun her bir meclis üyesi meclisin yapacağı her çalışmaya katkıda bulunma noktasında hareket edeceğine inanıyorum. Malatya’nın ticaretine sanayisine gelişmesine insanların hayat standartlarını yükseltmeye gayret edeceğiz. Malatya TSO, sanayicinin, iş dünyasının odası olacak ve herkese eşit mesafede duracağız" şeklinde konuştu.

Özkan’ın açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu üyeliğine Mehmet Ayhan Altunok, Bünyamin Yılmaz, Enver Varol, Eyüp Tav ve Merdan Demirtaş seçildi.

Malaya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, meclis toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Malatya’yı daha güçlü yarınlara hazırlamak üzere yola çıktığını söyleyen Sadıkoğlu “1 Nisan oda seçimlerinin ardından Malatya iş dünyası temsilcileri olarak önemli bir sorumluluk üstlenen 70 meclis üyemiz kentine daha güçlü yarınlara hazırlamak adına yeni bir yolculuğa başladık. Malatya TSO meclisimizin yeni dönemde ortak akılla istişare kültürünün merkezi olarak Malatya ve ülke ekonomisine yön verecek çok önemli işlere imza atacaktır. Malatya’yı ve Türkiye’yi 2023 vizyonuna taşıyacak olacak yeni meclisle birlikte Malatya ekonomi tarihini kilometre taşları arasında yer alacak projeleri hayata geçireceğiz. Bu yeni dönemin ülkemize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Seçildikten sonraki Ankara’da bir takım ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Sadıkoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşmelerinde yeni yönetim ile ilgili bilgiler aktarıp gelecekteki projelerine destek istediklerini belirtti.

Sadıkoğlu “Ankara ziyaret esnasında TOBB başkanımızdan belirlenen 30 milyon TL tutarındaki nefes kredisi için ek bütçe istedik. 5 milyon TL ek bütçe daha aldık. Toplamda 40 milyon TL nefes kredisi kullandırılacaktır. 0,99 faiz oranı olan nefes kredi ilk altı ay ödemesiz takip eden 12 ay eşit taksitli olarak ödenecektir. Meslek komiteleri ile toplantılar yapıyoruz. Her gün bir meslek komitesinde üyelerimizle bir araya gelip problemleri tartışıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Malatya ekonomisi ve ihracatını üst seviyeye taşımak için çalışacağız. Hazırladığımız projeler öncelikle kaybolan sektörlerin tamamını yeniden canlandırmak bu sektörlerin personel yapısını yeniden bir aşamaya getirip Malatya’ya kazandırmak. Sektörlere ara eleman yetiştirme konusunda üniversite ile işbirliği içerisinde olacağız. OSB’ de yapılan meslek yüksek okulu sektörel bazda eleman yetiştirmesi için gayret göstereceğiz. Sürecin tam göbeğinde üniversitemizi yönlendirerek ihtiyaç duyduğumuz personellerin yetiştirme konusunda sayın rektörümüzden destek alacağız” dedi.

Başkan Sadıkoğlu’nun konuşmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde meclis üyesi Mesut Özdemir tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Malatya TSO, İnönü Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Kitap Getirdi Sana” projesi “Okudukça Değişiyor Dünya” sloganıyla başlatıldı.

Mesut Özdemir, “Araştırma hastanesinde üç odadan oluşan bir okul var. Burada tedavi gören çocuklar var. Bu çocukların dönem içerisinde kitaba ihtiyaçları var. Tedavileri devam ederken bir taraftan akademik eğitimlerini hastanede devam ediyor. Maalesef bunların okulları, hastaneler bunlara dokunmak gerekiyor. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel okullara afişler asılarak öğretmen öğrenci ve velilerle gönüllü olarak kitap bağışları yapmalarını isteyeceğiz. Yapılan Bağış kitapları ilgili müdür ve müdür yardımcılarına teslim edecekler. Bizde bunları Malatya TSO eğitim komitesine olarak alacağız. Böylelikle bu çocuklarımıza kitabın gizemli yolculuğunda hayalinin geçirebileceği güzel günlere ümit etmeleri ve buralara ulaşma adına böyle bir proje gerçekleştiriyor olacağız. Meclis üyelerimizin de bu konuda hassasiyet göstererek çocuk kitapları ve ebeyen kitapları noktasında destek sağlamalarını rica ediyoruz” diye konuştu.