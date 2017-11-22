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22 Kasım 2017 13:31

MTSO’dan bin çocuğa bot ve mont yardımı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTSO olarak il genelinde ihtiyaç sahibi bin çocuğa kış mevsimi öncesi bot ve mont yardımı yaptıklarını söyledi.

MTSO’dan bin çocuğa bot ve mont yardımı

22 Kasım 2017 13:31


Her yıl kentteki yardıma muhtaç çocuklara bot ve mont yardımı yapan MTSO, bu yıl da geleneği sürdürdü. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tespiti ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulunda 60 toplamda ise ihtiyaç sahibi bin çocuğa bot ve mont yardımı yapıldı. Yardımların dağıtımı nedeniyle Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulunda program düzenlenirken programda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.


Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yardımların çok anlamlı olduğuna değinerek, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası her yıl kış mevsimi öncesi durumu iyi olmayan çocuklara yaptığı yardımı bu yıl da yapıyor. Kış mevsimine girerken çocuklarımızın ayaklarının sıcak, sırtlarının pek olması bizi de mutlu ediyor. MTSO’ya çocuklarımızı sevindirdiği için teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin” ifadelerini kullandı. MTSO olarak sosyal sorumluluk dahilinde yılda iki kez yardımlar yaptıklarını dile getiren MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, bu yıl yaklaşık bin çocuğa hem mont hem de bot dağıttıklarını söyledi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tespitleri ile yardımları yaptıklarını belirten Erkoç, yardımların devam edeceğini ifade ederek, çocukların sevinmesinin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.




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