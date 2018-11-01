MTSO'dan ‘Enflasyonla Mücadeleye' destek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele' programını destekliyoruz. Kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engel yüksek enflasyondur. Seferberlik ruhuyla başlatılan güçlü mücadelenin başarıya ulaşacağına inancımız tamdır” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Eylül ayı mizanı okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geçtiğimiz günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve konsey üyelerinin katılımı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konsey Toplantısının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Başkan Sadıkoğlu, toplantıda ekonominin canlanması için bir dizi talepler dile getirdiklerini aktararak, “Bakanımızdan, banka faizlerinin yüksek olmasından dolayı krediye erişimde sıkıntılar yaşayan üyelerimizin tamamının geçmiş döneme ait borçlarının faizleri ile birlikte ertelenmesi Eximbank da kullanılan kredilerin tamamının geçmiş dönemdeki kur farkı gözetmeksizin eski kurla yeniden yapılandırılarak ihracatçılarımızın önünün açılması talebinde bulunduk. Yine döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle özellikle otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörlerinde durgunluk yaşandığını belirttik. İstihdam kapısı olan bu sektörlerde KDV ve ÖTV indirimlerimin yapılması gerektiğini ifade ettik. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak dün yaptığı açıklamada yılsonuna kadar geçerli olacak mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam kapısı olan sektörlerde KDV ve ÖTV indiriminin yapılacağı söyledi. Yılsonuna kadar geçerli olacak KDV ve ÖTV indirimi sayesinde beyaz eşyada ÖTV'nin sıfıra çekilmesi, mobilyada KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi, ticari araçlarda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV'de 15'er puanlık indirim yapılmasının etkisi, şüphesiz bu sektörlerle sınırlı kalmayacaktır. Ekonominin bütününe olumlu yönde yanşayacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurullarının ortak olarak bir toplantı düzenlediğini vurgulayan Sadıkoğlu, bu toplantıda da bankalarda yaşanan sorunları dile getirdiklerini kaydetti. Sadıkoğlu, “Banka faizlerinin yüksek olması şuan ki ekonomik gelirin düşük olduğu satışın olmadığı mevcut kredisi devam eden üyelerin bankalar tarafından kullandırılmadığını teminat mektuplarının geri çağrılması bunların hepsini toplantıda ifade ettik. Reel sektörde sıkıntı yaşayan insanalar zora sokularak faiz yükünün arttırılması da kendi kamuoyu adına ve iş dünyası adına kabul edilebilir bir şey değil. Son dönemlerde bankacılar tarafından özellikle bir kriz ortamının yaşandığını iflas etmiş şirketlerin listeleri dolaştırılarak biz bu anlamda rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz. Bununla ilgili TOBB gerekli yasal işlemleri başlattı” dedi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Odası-Borsa istişare toplantısının da Elazığ'da düzenlendiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, şu şekilde konuştu: “Buradaki toplantıya başkanlık ettim. Bölgedeki sıkıntılar ve çözüm önerileri bunun yapılması içinde gerekli mercilere bilgilerin aktarılması ile ilgili toplantımızı yaptık. Aldığın kararlar doğrultusunda bölgedeki odaları hem kendi ilimizde hem de farklı illerde bir araya getirerek bu sıkıntıları yetkili mercilere aktarıyoruz.”

İstanbul'daki Malatya Tanırım Günlerinde, Malatya TSO olarak stant açtıklarını söyleyen Sadıkoğlu, “Kayısının tanıtımı olmakla beraber, 1 ve 2 Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere üyelerimizin de kataloglarını stant da sergileyerek standımızı ziyaret eden misafirlere dağıtıldı. Yatırımcılarla ilgili Fırat Kalkınma Ajansından bir tane arkadaşımızı ve genel sekreterimizi organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi birikimi olduğu için burada bulundurarak teşvikte avantajlı olduğumuzu ve bu bölgenim fırsatlara aç olduğunu, İstanbul'daki tıkınmış sanayinin buraya taşınabileceğini yatırım yapacakların karlılık ve avantajla çıkabileceklerini ifade ettik” diye konuştu.

Nefes Kredisi adı altında geçen dönem üyelere 42 milyon TL dağıttıklarını söyleyen Sadıkoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu kredinin avantajı 6 ay ödemesiz hem de faiz oranının düşük olması üyelerimiz açısında nefes aldırmıştır. Yeniden KOBİ Destek Kredisi kapsamında TOBB ve Odamızın desteği ile KOBİ Destek Kredisi kapsamında ilgili bankalara 12 MİLYON lira para aktarıldı. Bu aktarılan paranın 9,2 milyon lirası üyelerimize kullandırıldı. Sıkıntı süreçte üyelerimizin yanında nasıl olabiliriz. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük tabela fiyatlarının yüksek olduğunu ve bunların biraz daha düşürülmesi gerektiğini ifade ettik. Bu konuya sıcak baktı. Tabela fiyatlarının düşürülmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Biz de oda olarak oda sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi ve sicil levhası, kapasite raporları fotokopi suretlerinin onayı ve yerli malı belgesi ücretsiz olarak odamızdan alabileceklerdir. Bazı belgelerde de fiyat indirimine giderek üyelerimizin yanında olacağız.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele' programını desteklediklerini sözlerine ekleyen Sadıkoğlu, “Kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engel yüksek enflasyondur. Seferberlik ruhuyla başlatılan güçlü mücadelenin başarıya ulaşacağına inancımız tamdır. Enflasyonu tetikleyen temel ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. Enflasyon sepetindeki ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk indirimler oldukça önemli. Topyekün mücadele gerektiren enflasyon programına Malatya iş dünyamızın da gerçekleştirecekleri indirimlerle en yüksek düzeyde katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

Yönetim Kurulu faaliyetleri kapsamında mobilyacı esnaflarıyla geçtiğimiz günlerde bir araya geldiklerini belirten Sadıkoğlu, “Mobilyacı esnaflarımız ile sektörel sorunları ve talepleriyle ilgili olarak istişarelerde bulunduk. Özellikle fiziki şartları daha iyi bir seviye ye taşımak adına yeni bir mobilyacılar sitesi kurulmasını arzu ediyorlar. Bu konuda elimizden gelen katkıyı yapmaya hazırız. Belediyemizle görüştük bize tahsis edecekleri bir yerde siteler oluşturmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde hem mobilya sektörünün hem de diğer sektörlerimizin ticaret hacimlerini daha da geliştirme adına elimizden geleni yapma noktasında bu ziyaretleri önemsiyoruz. Mobilya sektöründe Malatya bölgede belki de en önde gelen illerin başında geliyor. Gerek imalat ve gerekse bilinen markaların bölge temsilciliklerinin ilimizde olması Malatya'yı mobilya sektöründe bir adım öne çıkarıyor. Bu sektörün çok daha kurumsal bir altyapıya kavuşması noktasında çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam edecektir” diye konuştu.