MTSO'dan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek

Sadıkoğlu, kalkınma hedeflerinin önündeki en büyük engelin yüksek enflasyon olduğunu belirterek, “Ortaya konan programın maliyet enflasyonu açısından iş dünyasının beklentilerini karşılayacağına inancımız tamdır. Enflasyonu tetikleyen temel ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. Diğer taraftan özel sektörümüzün üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişim ve vergi alanında yapılan düzenlemeler, enflasyonla etkin mücadeleyle birlikte iş dünyamızın elini de güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

Ülkesini seven iş adamları olarak ellerini her zaman taşın altına koyacaklarını kaydeden Sadıkoğlu, “Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Şimdi dayanışma, paylaşma ve birlik olma zamanı. Biz birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Programın başarıya ulaşması için ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.