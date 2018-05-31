MTSO’dan yetim ailelere iftar

Bir düğün salonunda gerçekleşen iftar yemeği öncesi MTSO Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı. MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Nisan ayı mizanı okunarak, oylandı. Meclis toplantısında daha sonra MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bir konuşma yaptı. Sadıkoğlu, Ramazan ayının Müslümanlar için bir fırsat ve muhasebe ayı olduğunu ifade ederek, Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını diledi. Sadıkoğlu, “Birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın, kaynaşmamızın ve ihtiyaç sahibi ailelerin gözetildiği Ramazan ayını özüne layık bir şekilde yaşamak, gönüller arasında köprü kurarak paylaşmayı ve birlikte yaşamayı egemen kılmamız gerektiğine inanıyoruz. İşte bu nedenle bugün hem meclis üyelerimizin çok değerliyi yetim ailelerimizle kaynaşmasını hem de yardımlaşma örneğini ortaya konulması için yetim ailelerimizle birlikte iftar yağacağız. Bunun yanında TOBB’dan gelen yardım çeklerini ailelerimize dağıtarak ihtiyaçlarını karşılamada bir nebze de olsa yardımcı olacağız. Biz MTSO olarak elimizden geldiğince yetim ailelerimizin yanında olacağız ve onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız” diye konuştu. Başkan Sadıkoğlu daha sonra masaları tek tek gezerek aileler ile sohbet etti. Çocuklara oyuncak dağıtan Sadıkoğlu ailelere de yardım çeki verdi.

Meclis toplantısının ardından meclis üyeleri, yetim çocuklar ve aileleri ile birlikte iftar yaptı.