Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 15:01

MTTB’den ABD’de devam eden Rezza Zarrab davasına tepki

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, ABD’de devam eden Rezza Zarrab davasına tepki gösterdiSağdıç, İran’a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davası ile Türk Milleti ve devletinin zora sokulmak istendiğini ifade ederek, yargılamanın evrensel hukuk normları çerçevesinde adil yargılama hakkı ve ilkesi gözetilerek değil de mafyatik bir biçimde gerçekleştirildiğini kaydetti.

MTTB’den ABD’de devam eden Rezza Zarrab davasına tepki

03 Aralık 2017 15:01

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, ABD’de devam eden Rezza Zarrab davasına tepki gösterdi


Sağdıç, İran’a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davası ile Türk Milleti ve devletinin zora sokulmak istendiğini ifade ederek, yargılamanın evrensel hukuk normları çerçevesinde adil yargılama hakkı ve ilkesi gözetilerek değil de mafyatik bir biçimde gerçekleştirildiğini kaydetti. Mehmet Sağdıç, sürecin gerçekle ilgisi olmayan deliller üretilerek, Türkiye’yi hizaya getirme maksadıyla ve usulsüz bir şekilde yürütüldüğünü de vurguladı.


Davanın amacının herkesçe malum olduğunu belirten Sağdıç, “Tüm dünyanın gözü önünde ABD’de sözde bir yargılama gerçekleştirilmektedir. Bu yargılama, evrensel hukuk normları çerçevesinde adil yargılama hakkı ve ilkesi gözetilerek değil de mafyatik bir biçimde gerçekle ilgisi olmayan deliller üretilerek, ‘racon kesme’, ‘Türkiye’yi hizaya getirme’ maksadıyla usulsüz bir yargılama olarak yürütülmeye devam etmektedir. Müfterilerin ifadeleri incelendiği takdirde Türk hükümeti yetkilileri ve Cumhurbaşkanımızın ismi, maksatlı olarak adeta Türk milletinin zekası ile alay edercesine ‘zorlama’ bir biçimde davada zikredilmekte, suçla itham edilmekte, dünya üzerindeki hiçbir hukuk devletinde örneği olmayan ‘çamur at, izi kalsın’ mantığıyla hareket edilerek, başta Cumhurbaşkanımızın şahsında Türk milleti ve devleti zora sokulmak istenmektedir. Bizler Milli Türk Talebe Birliği olarak, bu kumpasa ve kötü niyetli oyunlara karşı eskimez MTTB’li Cumhurbaşkanımızın şahsında büyük devletimizin yanındayız, bir ve beraberiz. Bu oyunlar, hiçbir surette birliğimizi ve dirliğimizi bozamayacak, Türk milletinin şanlı yürüyüşüne mani olamayacaktır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
10
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç