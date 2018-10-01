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MTTB'den tecrübe akademisi

Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı yeni dönem de Tecrübe Akademisi programı ile güz dönemine başladı.


MTTB Malatya İl Başkanlığı tarafından her hafta gerçekleştirilecek olan programda kentin önde gelen simaları, meslek ve hayatlarının yanı sıra tecrübelerini MTBB üyeleri ile paylaşacak. Bu kapsam da açılış programı 22. Dönem Malatya Ak Parti Milletvekili Ali Osman Başkurt'un katılımı ile gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan MTTB İl Başkanı Mehmet Sağdıç, “Bizler MTTB'li gençler olarak geçmişimizden aldığımız misyon ile ülkemizin zor dönemde geçtiği günler de hem ülkemize hem memleketimize hem de toplumsal olarak üniversite ve lise gençliğine rol model olacak şekilde üretken bilgiye önem veren milli ve yerli olan proje üreten bir gençlik için durmaksızın çalışmak ve bugün de bu amaçları gerçekleştirmek için bize tecrübelerini katacak olan eskimez Büyüğümüz Ali Osman Başkurt'u misafir ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Programda daha sonra söz alan 22.Dönem Milletvekili Ali Osman Başkurt, öğrencilik ve gençlik yıllarını anlatarak, “Milli Türk Talebe Birliğinde bulunmaktan çok onurluyum, çünkü ülkemizin bugünlere güçlü bir şeklide gelmesinde MTTB gençliğinin emeği gözler önünde. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemize birçok değerli insanlar çıkarmıştır” diye konuştu.


Başkurt, bugüne kadar sivil toplum, siyaset ve ticari hayatındaki tecrübelerini de gençlere anlatarak sözlerine son verdi. Programın sonunda İl Başkanı Mehmet Sağdıç, günün anısına Ali Osman Başkurt'a kültür yayınlarından çıkan ‘Manevi şahsiyetlerimiz' kitabını hediye etti.

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