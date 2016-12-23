Muay - thaide Avrupa başarısı

Malatyalı Muay Thai sporcuları Antalya’da yapılan Avrupa Muay Thai Açık Kupası’ndan dereceyle döndü.

Antalya’da yapılan Avrupa Muay Thai Açık Kupasına 20 ülkeden 300 e yakın sporcu katıldı. Malatya’yı temsilen katılan sporcular Berkan Erdoğan Wai-Kru dalında birinci, Ahmet Gün ise Üst Genç Erkekler Kategorisinde 67 kilogramda üçüncü oldu. Muay- Thai Federasyonu’nun 2016 yılı faaliyet programında yer alan, 14 - 18 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Avrupa Muay Thai Açık Kupasına 20 ülkeden 300 e yakın sporcu katıldı. Malatya’yı temsilen katılan sporcular Berkan Erdoğan Wai-Kru dalında birinci, Ahmet Gün ise Üst Genç Erkekler Kategorisinde 67 kilogramda üçüncü oldu.

Muay Thai İl Temsilcisi Hüseyin Yalçın, Sporcular Berkan Erdoğan, Ahmet Gün ve antrenör Ramazan Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Fındıklı, Yalçın ve beraberindeki sporcu ile antrenöre teşekkür etti.

Fındıklı, başarılarını paylaşan sporculara, spor malzemeleri hediye etti.