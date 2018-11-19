Muay Thai'de Malatya rüzgarı

Muay Thai Açık Antalya Kupası'na katılan Malatyalı sporcular, kupaya damga vurdu.

Muay Thai Federasyonu, Muay Thai Amatör Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muay Thai Federasyonunun (EMF) faaliyet programında yer alan Muay Thai Açık Antalya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Muay Thai Açık Antalya Kupası'nda Çağatay Koçhan, genç erkekler kategorisinde 57 kilogramda üçüncü oldu.

Genç kadınlarda Hüsne Gül Ünsal, 57 kilogramda üçüncü oldu ve madalya aldı. Büyük kadınlarda ise Eda Keskin, 45 kilogramda üçüncü oldu.

Hüsne Gül Ünsal, kilosunda en iyi üçüncü olarak 2019 Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası seçmesine katılma hakkını da elde etmiş oldu.