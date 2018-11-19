İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muay Thai'de Malatya rüzgarı

Muay Thai Açık Antalya Kupası’na katılan Malatyalı sporcular, kupaya damga vurdu.

Muay Thai Açık Antalya Kupası'na katılan Malatyalı sporcular, kupaya damga vurdu.


Muay Thai Federasyonu, Muay Thai Amatör Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muay Thai Federasyonunun (EMF) faaliyet programında yer alan Muay Thai Açık Antalya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.


Muay Thai Açık Antalya Kupası'nda Çağatay Koçhan, genç erkekler kategorisinde 57 kilogramda üçüncü oldu.


Genç kadınlarda Hüsne Gül Ünsal, 57 kilogramda üçüncü oldu ve madalya aldı. Büyük kadınlarda ise Eda Keskin, 45 kilogramda üçüncü oldu.


Hüsne Gül Ünsal, kilosunda en iyi üçüncü olarak 2019 Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası seçmesine katılma hakkını da elde etmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.