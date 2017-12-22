Mühendislik Fakültesinin Kuruluşunun 30. Yılı kutlandı

Yılı nedeniyle Mühendislik Fakültesi ve Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından "Kariyer Günleri-3" etkinliği gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Malatya Valisi Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arapgir Kaymakamı Salih Sak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Arapgir Belediyesi Başkanı Haluk Cömertoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Hayaloğlu, Mühendislik Fakültesinin 18 Haziran 1987 tarihinde kurulduğunu ve ilk olarak Kimya Mühendisliği Bölümünün 1988 yılında öğrenci alıp eğitim öğretime başladığını söyledi.

Hayaloğlu, bugüne kadar on bölüm açıldığını ve aktif olarak sekiz bölümde 3 bin 800 lisans öğrencisiyle öğrenime devam etmekte olduklarının belirterek, "Fakültemizde 100’den fazla akademisyen görev yapmakta. İdari ve destek personel ile toplamda yaklaşık 140 personelle hizmet vermekteyiz. Ben de bu okulun öğrencisiyim ve bundan çok gurur duyuyorum. 1995 yılında Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Şimdi aynı okulda akademisyen ve yönetici olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da Mühendislik Fakültesinin çok önemli aşamalar kat ettiğini belirterek, “Mühendislik Fakültemizin bazı bölümleri çok önemli aşamalar kaydetti. Bazı bölümler daha genç ama Mühendislik Fakültemizin bugün geldiği nokta çok önemli bir noktadır. Ama üniversitemiz ve Malatya’mız için yeterli değildir. Bundan çok daha öteye fakültemizi götürmemiz gerekiyor. 3 bin 800 öğrencimiz heyecanla çalışma, bilim, eğitim öğretim aşkıyla her gün geliyorlar. Mühendislik fakültemizde çok aktif öğrenci topluluklarımız var. Teknokentte bazı hocalarımızın şirketleri var. Onu yeterli bulmuyorum ama hem sayı hem üniversite sanayi iş birliği bakımından çok daha etkin, çok daha güçlü bir Mühendislik Fakültesi olmanın bir çabası içindeyiz" şeklinde konuştu.

"Genç girişimci merkezini açacağız"

Geçen hafta Mühendislik Fakültesi bölümlerini ziyaret ettiğini anımsatan Rektör Kızılay, "Hocalarımızla bir araya geldim. Hocalarımızı dinledim. Bilimsel çalışmalarına bildiğim tarzda vakıf oldum. Önümüzdeki haftada hocalarımızın taleplerini, isteklerini masaya yatıracağız. 2018’de planlamamızı yapacağız. Mühendislik Fakültesi bu manada 2018’de bir atılım yılı olarak 2018’i değerlendirecek. Bende fakültemize her desteği rektör olarak vereceğim. Hem üniversitemize, öğrencilerimize eğitim-öğretim, hem bilimsel çalışmalara çok daha etkin üretken bir fakülteyle 2018’i hedefliyoruz. Hem de başta bir Teknokent platformumuz olmak üzere üniversite-sanayi işbirliği açısından çok önemli bir çalışmayı işbirliğini şehrimize taşıyacağımıza inanıyorum. Son olarak genç girişimci merkezi açacağımızı müjdelemek istiyorum. Sayın valimizle en kısa zamanda bir protokol imzalayacağız. Kalkınma bakanlığımızın üniversitemizde ortak bir projesi. İnönü Üniversitesi, Fırat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı ortak bir proje yaptık. Genç girişimci projesi. Bu projenin bilgeler yolu üzerinde bir merkezi olacak. Diğeri de Teknokentte merkezimiz olacak. Bunun da çalışmalarına başladık, en kısa sürede gençlerimize orada girişimci ruhunu vermeye çalışacağız. Bu 30. yıla gelen fakültemizin, 42. yılını dolduran üniversitemizin, nice yüzyılları aşıp eğitim-öğretimde, bilimde, hizmette, şehrimiz başta olmak üzere ülkemize insanlığa çok güzel hizmetler, başarılar getirmesini, geleceğin bu günden daha parlak olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Ali Kaban ise Mühendislik Fakültesinin çalışmalarını değerlendirerek, "Mühendislik Fakültesinin, özellikle katma değerli üretilecek anlamda kayısı ürünleri ve Arapgir’imizin reyhanı konusunda yapılan değerli çalışmalarını tanıma fırsatı buldum. Tabi bu çalışmalar sırasında gerçekten büyük gayret sarf eden gerek ilimizin gerekse ülkemizin kalkınması hususunda daha çok gelir elde edip insanımızın daha rahat yaşaması hususunda yapılan bu önemli çalışmalarda başta dekanımız olmak üzere ve katkı veren bütün bilim insanlarımızı da buradan saygıyla selamlamak istiyorum." dedi.

İnsanların ihtiyaçlarının hiçbir zaman aynı yerde kalmadığını ifade eden Vali Kaban, "Mühendislik bir taraftan kendi geleceğini ve mühendisin yeniçağda alacağı şekli tartışırken bu durumların bu oluşacak yeni vasatın insan psikolojisi, insan sosyolojisi üzerine olan etkilerinin de sosyal bilimin diğer alanlarıyla ortaklaşa tekrar gün geçmeden tartışmaya açılması lazım. Bunların hepsi siz bilim insanlarının ve şu anda belki ileride bilim insanı olacak birçok genç öğrencimizin gündeminde sürekli tartışılacak ve bir noktaya götürülecek hususlar" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yunus Ali Çengel, "Geleceğin Mühendisi ve İnovasyon" başlıklı sunumunu yaptı.

Çengel, "2009 yılında Malatya’ya gelmiştim. O zaman burası inşaat halindeydi hatta çamurluydu ve yağmurlu bir gündü, gayet iyi hatırlıyorum. O zaman inşaatları gezmiştim. Bugün maşallah çok güzel, nezih bir kampüs olmuş. Tabi insan son derece mutlu oluyor. Hani kaba inşaatlardan böyle güzel bir yere geldiler. Bu yüzden bu davet için teşekkür ederim. Bugün konumuz geleceğin mühendisi ama sayın valimizin dediği gibi bu aynı zamanda mühendisliğin geleceği. Mühendisliğin geleceği olan diğer şeyde inövasyon. Yani inovasyon olmasa zaten başka bir şeye gerek kalmayacaktı" diye konuştu.

Plaket takdiminin akabinde Mühendislik Fakültesinin kuruluşunun 30. Yılı nedeniyle kurum ve kuruluşların yardımıyla kampüste yapılan 30 metrelik bayrak direği törenle açıldı.

İstiklal Marşı okunarak bayrak göndere çekildi.