Muhtarlar teröre tepki için sokağa iniyor

Cumartesi günü Valilik öncülüğünde gerçekleştirilecek olan teröre karşı tek yürek yürüyüşüne köy ve mahalle muhtarları da destek veriyor.

Malatya Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, düzenlediği basın toplantısı ile yarın düzenlenecek olan teröre tepki yürüyüşüne dernek üyeleri ile destek vereceklerini söyledi. Türkiye’nin büyük bir kaostan geçtiğini ifade eden Yücekaya, “Bu teröre kim destek veriyorsa şiddetle ve nefretle kınıyorum” dedi.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu kaydeden Yücekaya, Valilik koordinesinde kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların Cumartesi günü saat 14.00’de Soykan Parkında buluşacağını ve buradan teröre tepki için yürüyüş düzenleneceğini söyledi.